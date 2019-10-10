Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)



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В результаті ДТП машина швидкої допомоги опинилася перекинутою на бік Фото: Дар'я Куренная, Facebook

Легковий автомобіль «підрізав» автомобіль «швидкої»

Сьогодні, 10 жовтня, на вулиці Жилянській у Києві поблизу Конституційного суду сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги.

Як повідомляють очевидці, легковий автомобіль «підрізав» автомобіль «швидкої». В результаті зіткнення «швидка» перекинулася на бік.

Свідки повідомляють, що «швидка» везла пацієнта до лікарні і їхала зі спеціальними сигналами.

За попередніми даними, пацієнт не постраждав. Для його подальшого транспортування до лікарні прибула ще одна карета «швидкої».

Як повідомлялося, 9 жовтня на транспортній розв'язці біля станції метро «Видубичі» у Києві сталася аварія за участю автомобіля Subaru Tribeca і тягача MAN. Водій Tribecа не розрахував дистанцію і влетів під фуру.