Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)
В результаті ДТП машина швидкої допомоги опинилася перекинутою на бік
Фото: Дар'я Куренная, Facebook
Легковий автомобіль «підрізав» автомобіль «швидкої»
Сьогодні, 10 жовтня, на вулиці Жилянській у Києві поблизу Конституційного суду сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги.
Як повідомляють очевидці, легковий автомобіль «підрізав» автомобіль «швидкої». В результаті зіткнення «швидка» перекинулася на бік.
Свідки повідомляють, що «швидка» везла пацієнта до лікарні і їхала зі спеціальними сигналами.
За попередніми даними, пацієнт не постраждав. Для його подальшого транспортування до лікарні прибула ще одна карета «швидкої».
Фото: Дар'я Куренная, Facebook
Як повідомлялося, 9 жовтня на транспортній розв'язці біля станції метро «Видубичі» у Києві сталася аварія за участю автомобіля Subaru Tribeca і тягача MAN. Водій Tribecа не розрахував дистанцію і влетів під фуру.