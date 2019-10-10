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    Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)

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    В результаті ДТП машина швидкої допомоги опинилася перекинутою на бік - Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)
    В результаті ДТП машина швидкої допомоги опинилася перекинутою на бік
    Фото: Дар'я Куренная, Facebook

    Легковий автомобіль «підрізав» автомобіль «швидкої»

    Сьогодні, 10 жовтня, на вулиці Жилянській у Києві поблизу Конституційного суду сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги.

    Як повідомляють очевидці, легковий автомобіль «підрізав» автомобіль «швидкої». В результаті зіткнення «швидка» перекинулася на бік.

    Свідки повідомляють, що «швидка» везла пацієнта до лікарні і їхала зі спеціальними сигналами.

    За попередніми даними, пацієнт не постраждав. Для його подальшого транспортування до лікарні прибула ще одна карета «швидкої».

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    Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)
    Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)
    Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)
    Біля Конституційного суду перекинулася «швидка» (фото)
    Фото: Дар'я Куренная, Facebook

    Як повідомлялося, 9 жовтня на транспортній розв'язці біля станції метро «Видубичі» у Києві сталася аварія за участю автомобіля Subaru Tribeca і тягача MAN. Водій Tribecа не розрахував дистанцію і влетів під фуру.

    ДТП Київ водій лікарня автомобіль
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