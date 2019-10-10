На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)



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Водій Subaru не врахував швидкість та відстань між машинами і влетів у фуру Фото: Інформатор

Водія легковика госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

У середу, 9 жовтня, на транспортній розв'язці біля станції метро «Видубичі» у Києві сталася аварія за участю автомобіля Subaru Tribeca і тягача MAN. Водій Tribecа не розрахував дистанцію і влетів під фуру.

ДТП сталася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія MAN, він рухався по вулиці Саперно-Слобідській у бік центру в середньому ряду. Чоловік пішов на обгін іншої вантажівки і перебудувався в крайню ліву смугу. У цей момент він відчув ззаду сильний удар. Як виявилося, в його напівпричіп влетів автомобіль Subaru Tribeca. Удар був настільки сильним, що легковик закрутило на дорозі і викинуло в крайню праву смугу. Водій тягача додав, що, швидше за все, чоловік за кермом Subaru не врахував швидкість та відстань між машинами.

В результаті зіткнення водія легковика госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Однак поліцейські повідомили, що його життю нічого не загрожує.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

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