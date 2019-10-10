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    На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)

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    Водій Subaru не врахував швидкість та відстань між машинами і влетів у фуру - На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)
    Водій Subaru не врахував швидкість та відстань між машинами і влетів у фуру
    Фото: Інформатор

    Водія легковика госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

    У середу, 9 жовтня, на транспортній розв'язці біля станції метро «Видубичі» у Києві сталася аварія за участю автомобіля Subaru Tribeca і тягача MAN. Водій Tribecа не розрахував дистанцію і влетів під фуру.

    ДТП сталася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія MAN, він рухався по вулиці Саперно-Слобідській у бік центру в середньому ряду. Чоловік пішов на обгін іншої вантажівки і перебудувався в крайню ліву смугу. У цей момент він відчув ззаду сильний удар. Як виявилося, в його напівпричіп влетів автомобіль Subaru Tribeca. Удар був настільки сильним, що легковик закрутило на дорозі і викинуло в крайню праву смугу. Водій тягача додав, що, швидше за все, чоловік за кермом Subaru не врахував швидкість та відстань між машинами.

    В результаті зіткнення водія легковика госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Однак поліцейські повідомили, що його життю нічого не загрожує.

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    На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)
    На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)
    На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)
    На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)
    На Видубичах у Києві Subaru влетів під тягач (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, на Позняках п'яний водій на Great Wall зніс паркан, влетів на стоянку і перекинувся.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
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