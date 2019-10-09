У серйозній ДТП на Київщині постраждала дворічна дитина (фото)
У ДТП потрапили вантажівка Volvo і легкові авто Suzuki і Geely
Неуважність за кермом спричинила ДТП з потерпілими
Сьогодні, 9 жовтня, поблизу смт Немішаєве Київської області трапилась ДТП за участю трьох автомобілів.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Volvo VNL з напівпричепом пригальмував для здійснення повороту, а водій авто Geely MR у свою чергу також зупинився, оскільки їхав за вантажівкою.
«У цей час водій Suzuki Grand Vitara не слідкував за дорожньою обстановкою та через неуважність допустив зіткнення і з легковою Geely, і з вантажівкою Volvo», - повідомили поліцейські.
Всіх пасажирів легкової автівки Geely - водія, його дружину та 2-річного сина - оглянули лікарі, що прибули на місце події. Дитину госпіталізували.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин автопригоди та регулювали рух задля забезпечення комфортного пересування іншим транспортним засобам.