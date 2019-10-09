У серйозній ДТП на Київщині постраждала дворічна дитина (фото)



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У ДТП потрапили вантажівка Volvo і легкові авто Suzuki і Geely Фото: Патрульна поліція Київської області

Неуважність за кермом спричинила ДТП з потерпілими

Сьогодні, 9 жовтня, поблизу смт Немішаєве Київської області трапилась ДТП за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Volvo VNL з напівпричепом пригальмував для здійснення повороту, а водій авто Geely MR у свою чергу також зупинився, оскільки їхав за вантажівкою.

«У цей час водій Suzuki Grand Vitara не слідкував за дорожньою обстановкою та через неуважність допустив зіткнення і з легковою Geely, і з вантажівкою Volvo», - повідомили поліцейські.

Всіх пасажирів легкової автівки Geely - водія, його дружину та 2-річного сина - оглянули лікарі, що прибули на місце події. Дитину госпіталізували.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин автопригоди та регулювали рух задля забезпечення комфортного пересування іншим транспортним засобам.