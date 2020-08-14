Біля озера в Києві чоловік до смерті забив палицею знайомого (фото, відео)



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Поліція вилучила палицю як речовий доказ

Сварка між знайомими під час розпивання алкогольних напоїв переросла в бійку

Біля озера на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва рибалка виявив чоловіка без ознак життя і зателефонував до поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

На місці правоохоронці виявили невідомого з численними гематомами на обличчі та тілі. У результаті першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до події причетний 40-річний мешканець столиці, раніше судимий за крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин та заволодінням транспортними засобами.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейським він зізнався, що вживав алкогольні напої зі знайомим та між ними виник конфлікт. Під час з’ясування відносин він бив опонента палицею, у результаті чого той від отриманих травм помер.

Фігуранту оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.