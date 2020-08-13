Ножем у живіт за зауваження: на Подолі чоловік убив молодика (фото, відео)



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Хлопець помер дорогою до лікарні Фото: Нацполіція

За смертельне поранення молодика поліція затримала раніше судимого уродженця Вінниччини

На вулиці Костянтинівській у Києві під час конфлікту молодик отримав ножове поранення. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та встановили обставини, за яких 25-річний потерпілий отримав смертельні поранення.

«Біля кафе на вулиці перебували дві компанії. Потерпілий став свідком того, як чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю, і зробив зауваження. Під час з’ясування відносин незнайомець вдарив ножем опоненту в живіт та пішов. Зловмисника ми затримали за місцем мешкання, а під час проведення невідкладного обшуку виявили та вилучили речові докази, а також знаряддя вчинення злочину», - розповів начальник Подільського управління поліції Павло Василенко.

Затриманим виявився 36-річний уродженець Вінницької області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.