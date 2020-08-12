У столичній квартирі жінка знайшла тіло сина з численними ножовими пораненнями (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці вбивства у квартирі працювала слідчо-оперативна група

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві

У будинку на вулиці Зодчих у Святошинському районі Києва місцева мешканка виявила сина з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомив т.в.о. начальника поліції Києва Віктор Нечитайло, на місці події правоохоронці виявили труп 44-річного киянина з численними ножовими пораненнями грудної клітини та спини.

«Ми встановили, що смертельні травми потерпілий отримав під час конфлікту зі знайомим, із яким напередодні розпивав алкогольні напої. Зловмисником виявився мешканець Вінниччини, 1996 року народження, раніше не судимий. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів правоохоронець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі готують повідомлення про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.