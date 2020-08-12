Вбивство дівчинки на Київщині: суд заарештував неповнолітнього підозрюваного



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Місце вбивства дівчинки Фото: Нацполіція

Хлопця два місяці триматимуть під вартою

Сьогодні, 12 серпня, Яготинський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо 15-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки.

Неповнолітньому обрано запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної жительки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня.

Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався у вбивстві дівчинки. Ним виявився 15-річний хлопець, товариш з потерпілої. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом у поліції повідомили подробиці жахливого злочину.

Працівники Яготинського відділення поліції за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури оголосили підозру 15-річному хлопцю за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.