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    Вбивство дівчинки на Київщині: суд заарештував неповнолітнього підозрюваного

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    Місце вбивства дівчинки - Вбивство дівчинки на Київщині: суд заарештував неповнолітнього підозрюваного
    Місце вбивства дівчинки
    Фото: Нацполіція

    Хлопця два місяці триматимуть під вартою

    Сьогодні, 12 серпня, Яготинський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо 15-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки.

    Неповнолітньому обрано запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Нагадаємо, поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної жительки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня.

    Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався у вбивстві дівчинки. Ним виявився 15-річний хлопець, товариш з потерпілої. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    Згодом у поліції повідомили подробиці жахливого злочину.

    Працівники Яготинського відділення поліції за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури оголосили підозру 15-річному хлопцю за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Національна поліція України кримінал діти вбивство арешт Київщина
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