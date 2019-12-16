Біля Рибальського мосту рятувальники витягли з води голого молодика



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Водолази витягли чоловіка з води Фото: ДСНС

Хлопець намагався самостійно доплисти до берега, але був дуже виснаженим

У суботу, 14 грудня, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок від правоохоронців про те, що біля мосту Рибальський у воді знаходиться людина.

На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, на відстані приблизно 40 м від берега, біля опори мосту, знаходився молодий чоловік 1997 року народження. Він перебував у воді без одягу. Побачивши рятувальників, хлопець намагався самостійно доплисти до берега, проте був дуже виснаженим.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження молодого чоловіка витягнули на човен, надали першу домедичну допомогу, транспортували до берега та передали медикам.

Обставинами події займаються правоохоронці.

Як повідомлялося, з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 73 особи, з них троє дітей, а саме: на річці Дніпро - 33 особи, на озерах - 27 осіб, на інших водоймах міста - 13 осіб. Всього врятовано 25 людей, з них 1 дитина.