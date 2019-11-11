На Київському водосховищі виявили тіло чоловіка



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Рятувальники доправили тіло загиблого до берега Фото: ДСНС

Обставини загибелі чоловіка встановлять правоохоронці

У неділю, 10 листопада, в обвідному каналі Київського водосховища в районі с. Лебедівка на поверхні води було виявлено тіло чоловіка. Інформація про знахідку надійшла до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 11:20.

Тіло знаходилося на поверхні води, на відстані близько 5 метрів від берега. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За вказаною адресою було направлено відділення 40-го ДПРП с. Пірново.

Враховуючи глибину каналу, в даному місці близько 60 см, було прийнято рішення доправити тіло загиблого до берега, використовуючи захисний костюм.

У результаті тіло чоловіка, особа якого не встановлена, доставлено до берега та передано працівникам поліції. Обставини загибелі чоловіка встановлюються.

Як повідомлялося, з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 72 особи, а саме: на р. Дніпро — 32 особи, на озерах — 27 осіб, на інших водоймах міста — 13 осіб. Всього врятовано 25 людей.