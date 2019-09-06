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    Новини

    З озера на Осокорках водолази дістали тіло чоловіка

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    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега - З озера на Осокорках водолази дістали тіло чоловіка
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега
    Фото: ДСНС

    Тіло потопельника знаходилося на відстані 7 м від берега

    Сьогодні, 6 вересня, об 11:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул. Срібнокільська, 13, на озері Срібний Кіл знаходиться тіло людини.

    На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба ДСНС.

    На відстані 7 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

    Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

    Як повідомлялося, 28 серпня біля мосту Метро в річці Дніпро виявили тіло людини.

    27 серпня на озері на вул. Закревського, 19 у Деснянському районі Києва було виявлено тіло людини.

    23 серпня в парку «Нивки» у природній водоймі було виявлено тіло хлопця.

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