З озера на Осокорках водолази дістали тіло чоловіка



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За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега Фото: ДСНС

Тіло потопельника знаходилося на відстані 7 м від берега

Сьогодні, 6 вересня, об 11:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул. Срібнокільська, 13, на озері Срібний Кіл знаходиться тіло людини.

На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба ДСНС.

На відстані 7 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

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