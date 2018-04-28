Біля воріт «Київавтодору» підпалили автомобіль

На місце загоряння оперативно прибули співробітники ДСНС, швидкої допомоги і правоохоронці

Біля воріт Комунальна корпорація «Київавтодор» палав автомобіль. Про це повідомляє «Київ.Оперативний» у Facebook. На вулиці Дніпродзержинській, 129, біля воріт однієї із філій Киїавтодор вночі спалахнула припаркована автівка Mitsubishi. Відзначається, що на місце загоряння оперативно прибули співробітники



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На місце загоряння оперативно прибули співробітники ДСНС, швидкої допомоги і правоохоронці

Біля воріт Комунальна корпорація «Київавтодор» палав автомобіль.

Про це повідомляє «Київ.Оперативний» у Facebook.

На вулиці Дніпродзержинській, 129, біля воріт однієї із філій Киїавтодор вночі спалахнула припаркована автівка Mitsubishi.

Відзначається, що на місце загоряння оперативно прибули співробітники ДСНС, швидкої допомоги і правоохоронці.

«Бійці пожежної охорони досить швидко впоралися зі своїм завданням, допомога лікарів нікому не знадобилася, а ось правоохоронцям доведеться дізнатися обставини цієї пожежі, оскільки дуже схоже на те, що автомобіль навмисно підпалили», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.

Після загибелі невідомого в результаті вибуху в автомобілі на київській вулиці Драгоманова поліція відкрила кримінальне провадження.