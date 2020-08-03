Борги за комуналку в Києві перевищили 5 млрд грн



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Близько 5% споживачів не оплачують житлово-комунальні послуги

Від початку 2020 року борги за житлово-комунальні послуги у Києві зросли на 4% без урахування електроенергії та газу. Орієнтовно 5% споживачів взагалі не оплачують комуналку. Про це повідомили УНН в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

«З початку року борги за житлово-комунальні послуги зросли на 4% і це без урахування електроенергії та газу, та склали 5,1 млрд гривень. Це достатньо велика сума. Разом із тим, орієнтовно 5% споживачів не розраховуються за спожите взагалі», - повідомили у КМДА.

Також зазначається, що на період карантину для киян працюють онлайн-сервіси для дистанційних розрахунків. Зокрема, сплатити за спожиті житлово-комунальні послуги можна через особистий кабінет КК «Центр комунального сервісу» та скориставшись QR-кодом.

«Впродовж карантину пільговий період оплати за комірне триває до кінця місяця. Раніше знижка діяла для тих, хто сплачує до 20 числа поточного місяця, у період дії обмежувальних заходів - до кінця місяця», - додали в повідомленні.

Як відомо, після заборони Кабміну на відключення боржників від комунальних послуг на час карантину обсяг проплат знизився.

Комунальні служби виявилися змушені вдатися до послуг колекторів – приватних фірм, які за певний відсоток займатимуться стягненням боргів.