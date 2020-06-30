Штрафи та виселення: які сюрпризи чекають на боржників за комуналку



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Наразі в Україні через карантин діють спеціальні умови на оплату комунальних послуг

Після підписання договору про реструктуризацію людина сплачуватиме за комуналку не більше 25% доходу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реструктуризацію боргів за комунальні послуги.

Зазначається, що у законопроєкті під номером 3613 нардепи зі «Слуги народу» і чиновники з Міністерства розвитку громад і територій пропонують запровадити для неплатників нові штрафи.

На їхню думку, боржники за послуги ЖКГ нічим не краще злісних неплатників аліментів. Їх пропонують не випускати за кордон, позбавляти водійських прав, а також конфіскувати пів зарплати. А ось для постачальників послуг законопроєкт має самі тільки бонуси.

Наразі в Україні через карантин діють спеціальні умови на оплату комунальних послуг. А саме, боржників не штрафують за несвоєчасну оплату та не відключатимуть воду або газ. Як наслідок – за комуналку люди почали сплачувати рідше.

Як працюватиме механізм реструктуризації боргів за комунальні послуги та як уникнути великих штрафів – в ефірі програми «Ранок» на 24 каналі сказав експерт із питань ЖКГ Андрій Нікончук.

Як укласти договір на розстрочку:

щоб укласти договір на «розстрочку», потрібна буде квитанція, що ви сплачували за вже спожиті комунальні або житлові послуги;

законопроєкт стосується саме комунальних послуг, оскільки саме там склалася надзвичайно велика заборгованість. Це не дає належним чином якісно забезпечувати теплопостачання, гарячу та холодну воду, вивезення сміття та електро-газопостачання.

Заборгованість:

експерт пояснив, що заборгованість – це ті гроші, які нараховані, але їх не можна використовувати на надання відповідних послуг. Це означає, що не можна своєчасно зробити ремонти, підготуватись до аварійної ситуації чи до опалювального періоду;

попри це немає конкретних сум, починаючи з яких потрібно укладати цей договір. Оскільки до законопроєкту ще можуть внести поправки.

«До цього законопроєкту потрібно внести механізми захисту саме споживача, бо споживач завжди правий. Тому треба створити умови, при яких процес нарахування за спожиті комунальні послуги має бути прозорий та безапеляційний», – вважає Нікончук.

До відома, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким користувач із хронічними боргами з 1 жовтня 2020 року зобов’язаний підписати договір із постачальником послуг на реструктуризацію, тобто відстрочку, період якої 60 місяців, залежно від суми боргу. Щомісячний платіж боржника після підписання договору про реструктуризацію не має перевищувати 25% доходу. Крім цього, людина зможе користуватись субсидіями чи пільгами.

Якщо ж ви відмовитесь підписувати договір, доведеться примусово сплачувати борги. Планують ще і штрафувати за прострочення платежів, а також можуть навіть конфіскувати майно та заборонити виїжджати за кордон.

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