«Бориспіль» фіксує рекордний спад: пасажиропотік знизився до рівня 2009 року



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Пасажиропотік за дев'ять місяців 2020 року склав трохи більше 4 млн осіб

За підсумками вересня 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 554,485 тис. пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року (вересень 2019 року – 1,649 млн пасажирів).

Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів, що на 65% менше аналогічного періоду 2019 року. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

«Високий сезон 2020 для авіаційної галузі закінчився. У зв’язку з обмеженнями, які прийняв уряд України в серпні цього року, не тільки не відбулась вереснева хасидська програма – разом з тим аеропорт недоотримав 30% пасажиропотоку... Карантинні обмеження країн продовжують бути стоп-фактором для пасажирів», - зазначив генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін.

Він прогнозує, що пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» за 2020 рік впаде до рівня 2009 року.

Також за дев’ять місяців цього року знизилась частка трансферних пасажирів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За період січень–вересень 2019 року було обслуговано 2,597 млн трансферних пасажирів, і це – 22,4% від загального пасажиропотоку, а за аналогічний період 2020 року обслуговано 418 тис. пасажирів – 10,3% від загального пасажиропотоку.

Нагадаємо, з 15 червня після карантину відновилося міжнародне авіасполучення в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Аеропорт оприлюднив правила вильоту та прильоту, а також правила перетину кордону та вимогами до перебування в країні прильоту.