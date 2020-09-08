НАБУ викрило п’ятирічну корупційну схему в «Борисполі»



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Службові особи аеропорту «Бориспіль» незаконно передавали в оренду приміщення за заниженою вартістю

Екскерівник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у заподіянні шкоди на 16,5 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему незаконного розпорядження майном державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що призвела до завдання понад 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

7 вересня було повідомлено про підозру колишньому керівнику підприємства та начальнику служби орендних відносин. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 («Зловживання владою або службовим становищем»). Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як з’ясувало слідство, службові особи аеропорту «Бориспіль» з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. За двома незаконними договорами розмір завданої аеропорту шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

За даними слідства, службові особи аеропорту «Бориспіль» припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій НАБУ про усунення причин та умов, що сприяють вчиненні кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки виявила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту «Бориспіль».