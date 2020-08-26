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    У «Борисполі» почали дистанційно виявляти пасажирів із лихоманкою (відео)

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    Система температурного скринінгу в аеропорту - У «Борисполі» почали дистанційно виявляти пасажирів із лихоманкою (відео)
    Система температурного скринінгу в аеропорту
    Фото: Держприкордонслужба

    Прикордонники отримали від ЄС дві стаціонарні системи температурного скринінгу

    Упродовж декількох днів на одному з напрямів в аеропорту «Бориспіль» працює система температурного скринінгу. Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту та зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що на початку серпня прикордонники отримали від Європейського союзу дві стаціонарні системи температурного скринінгу.

    Загальна вартість переданого обладнання складає 1 млн грн.

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    У «Борисполі» почали дистанційно виявляти пасажирів із лихоманкою (відео)
    У «Борисполі» почали дистанційно виявляти пасажирів із лихоманкою (відео)

    «Україна, як і решта світу, не була готова до такого масштабного спалаху, а сучасні технічні рішення здатні допомогти зменшити подальше поширення хвороби. Прикордонники, які кожен день працюють із великою кількістю людей, стикаються з підвищеним ризиком зараження. Хоча засоби особистого захисту, передані раніше, допомагають їм захистити своє здоров’я, постійний і безперервний температурний скринінг додатково захищатиме прикордонників від зараження і сприятиме мінімізації подальшого поширення вірусу», – зауважив керівник проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)» Арунас Адоменас.

    Хоча адаптивний карантин досі не скасовано, Україна поступово відкриває кордони. Відновлюються регулярні рейси, триває сезон відпусток, і тому спеціальні заходи автоматизованого контролю температури пасажирів надзвичайно потрібні й важливі.

    прикордонники ЄС Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль коронавірус
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