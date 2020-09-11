Суд призначив заставу в понад 5 млн грн для екскерівника аеропорту «Бориспіль»



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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ

Екскерівник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у заподіянні шкоди на 16,5 млн грн

У п’ятницю, 11 вересня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5,255 млн грн.

Про це повідомляє «Судова влада України».

Підозрюваний зобов'язаний не пізніше п'яти днів із дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний має виконувати покладені на нього зобов’язання:

прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП;

не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів або суду;

повідомляти детективу, прокурору про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін дії зобовязань – до 11 листопада 2020 року.

Нагадаємо, правоохоронні органи підозрюють вказану особу у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на суму понад 16,5 млн грн.

Як з’ясувало слідство, службові особи аеропорту «Бориспіль» з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. За двома незаконними договорами розмір завданої аеропорту шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.