Булінг у школі: у Києві суд призначив покарання матері підлітка



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На матір школяра, який бив та ображав однолітка, складено адмінпротокол за фактом булінгу

До співробітників Шевченківського управління поліції із заявою звернулися батьки школяра. Правоохоронцям вони розповіли, що однокласник б’є їхнього сина, при цьому нецензурно висловлюється на його адресу в присутності інших.

Правоохоронці поспілкувались із учнями та батьками, а також із викладачами закладу. Педагоги повідомили, що адміністрація школи неодноразово проводила з батьками порушника бесіди щодо поведінки їхнього сина під час уроків та використання нецензурної лексики.

Працівники ювенальної превенції Шевченківського управління поліції склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, ювенальні поліцейські провели школярам лекцію щодо норм поведінки та запобігання насилля серед дітей.

Суд призначив покарання матері неповнолітнього у вигляді штрафу. За те, що її син ображав і бив однокласника, жінка заплатить штраф - 850 гривень.

Як відомо, Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу.

Також повідомлялося, що освітяни пропонують визнати булінгом психологічне насильство батьків над вчителями.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні вперше оштрафували за новим законом про булінг: суд визнав винною дівчину, яка виставляла приватні фото іншої у своєму Instagram.

Раніше в одному із сіл Бориспільського району Київської області директор школи звернувся до Національної поліції з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою.