Братам Кличкам у Давосі вручили нагороду

Спеціальна нагорода за «Успішне багаторічне просування позитивного образу України в світі»

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Віталію та Володимиру Кличкам вручили Спеціальну нагороду за «Успішне багаторічне просування позитивного образу України в світі», повідомляє «Главком». Відзнаку брати отримали в «Ukraine House Davos», де відбулося спілкування і дискусія з Віталієм і



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Віталій та Володимир Кличкі

Спеціальна нагорода за «Успішне багаторічне просування позитивного образу України в світі»

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Віталію та Володимиру Кличкам вручили Спеціальну нагороду за «Успішне багаторічне просування позитивного образу України в світі», повідомляє «Главком».

Відзнаку брати отримали в «Ukraine House Davos», де відбулося спілкування і дискусія з Віталієм і Володимиром Кличками із теми: «Яким чином спорт формує особистість майбутнього політика, підприємця чи громадського діяча?».

«Ми обидва – і я, і Володимир, щодня долаємо виклики в своїй роботі, в своїй нинішній – вже не спортивній – діяльності, – зазначив Віталій Кличко. – І мені можуть закидати, що я – не Цицерон, не дуже красиво говорю. Але мені байдуже на оцінки того, як я говорю. Головне – як оцінюють те, що я роблю. Важливий результат справ, а не слів. Як і в спорті», – пожартував Віталій Кличко.

Мер зауважив, що вдячний брату за підтримку.

«Секрет успіху – ми сильні разом. Завжди єдиним фронтом – ми вдвічі сильніші», – сказав Віталій Кличко.

Володимир зауважив, що вони з братом після спорту почали кар’єру після кар’єри. Кожен свою.

«Мій брат дуже зайнята людина. Зараз він – мер Києва і увесь свій час приділяє цій роботі. Політична кар’єра для нього – це великий виклик. Але, як в спорті він себе зробив сам, так і в політиці робить», – сказав Володимир Кличко.

Також Віталій і Володимир Клички взяли участь в Українському сніданку в Давосі, де цього року обговорювали проблеми і виклики для України в контексті основної теми форуму: «Створення спільного майбутнього в світі, що змінюється».

Також мер Києва візьме участь у заході, який традиційно організовує американське видання «Washington Post» і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.

«Зараз багато хто думає і лунають такі думки, що Європа і світ втомилися від підтримки України. І є намагання, лунають пропозиції зняти санкції з Росії. Але ж питання, яке стоїть на кону: це демократичні цінності і конструкція світової безпеки. І якщо ми почнемо заплющувати очі на це питання, то тоді нам доведеться говорити не про економіку, не про розвиток, а про виживання світу в дуже непростих умовах і ситуації, – зазначив Віталій Кличко. – Тому на всіх зустрічах я наголошую на необхідності підтримки України. Бо це питання сьогодні – одне з найважливіших для світової політичної еліти. Це питання підтримки не влади чи опозиції. Це питання підтримки країни, яка показала, що готова боротися за свій європейський вибір, за демократичні, європейські цінності. І яка сьогодні це доводить ціною життів своїх кращих патріотів», – наголосив Віталій Кличко в коментарі журналістам.