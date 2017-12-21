Ірпінському меру загрожує 12 років позбавлення волі

Володимиру Карплюку оберуть міру запобіжного заходу

Мера Ірпеня Володимира Карплюка мають примусово доправити до Печерського районного суду для обрання міри запобіжного заходу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Карплюк Нагадаємо, обласна прокуратура звинувачує Карплюка у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів з метою розкрадання бюджетних коштів і земель на



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Мер Ірпеня Володимир Карплюк

Володимиру Карплюку оберуть міру запобіжного заходу

Мера Ірпеня Володимира Карплюка мають примусово доправити до Печерського районного суду для обрання міри запобіжного заходу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Карплюк

Нагадаємо, обласна прокуратура звинувачує Карплюка у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів з метою розкрадання бюджетних коштів і земель на території міста. Так, Карплюк, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав місту Ірпінь збитків на суму понад десятки мільйонів гривень.

Як повідомляє Київська обласна прокуратура Ірпінський міський голова разом зі своїми заступниками та визначеними слідством особами створив злочинну організацію. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, а також привласненні, розтраті майна, за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі злочинної організації) КК України.

Щоб запобігти втечі Карплюка за кордон, де він має бізнес і нерухомість, обласна прокуратура має обрати йому запобіжні заходи.

Наразі є всі передумови, що найближчі 12 років Володимиру Каплюку доведеться провести у місцях позбавлення волі.

Джерело: Главред