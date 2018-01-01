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    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України

    На Хрещатику до Дня Соборності розгорнули гігантський державний прапор
    Довжина прапора склала понад один кілометр. Працівники казначейства розгортали прапор по тротуарній частині з двох сторін вулиці Хрещатик - з Європейської площі і з боку Бессарабської площі, і з'єдналися на Майдані Незалежності. У розгортанні прапора взяли участь близько 700 осіб. Крім того, представник Книги рекордів України повідомив, що
    • Сьогодні, 16:29
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    День Соборності України у Києві
    фото:44.ua
    День Соборності України у Києві

    На Хрещатику до Дня Соборності розгорнули гігантський державний прапор

    Довжина прапора склала понад один кілометр. Працівники казначейства розгортали прапор по тротуарній частині з двох сторін вулиці Хрещатик - з Європейської площі і з боку Бессарабської площі, і з'єдналися на Майдані Незалежності.

    У розгортанні прапора взяли участь близько 700 осіб.

    Крім того, представник Книги рекордів України повідомив, що прапор, розгорнутий скарбниками в центрі Києва, зафіксований як рекорд України.

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    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
    На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що киян та всіх українців привіт із Днем Соборності України мер Києва Віталій Кличко.

    Джерело: 44.ua

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