На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України

На Хрещатику до Дня Соборності розгорнули гігантський державний прапор

Довжина прапора склала понад один кілометр. Працівники казначейства розгортали прапор по тротуарній частині з двох сторін вулиці Хрещатик - з Європейської площі і з боку Бессарабської площі, і з'єдналися на Майдані Незалежності. У розгортанні прапора взяли участь близько 700 осіб. Крім того, представник Книги рекордів України повідомив, що



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фото:44.ua День Соборності України у Києві

На Хрещатику до Дня Соборності розгорнули гігантський державний прапор

Довжина прапора склала понад один кілометр. Працівники казначейства розгортали прапор по тротуарній частині з двох сторін вулиці Хрещатик - з Європейської площі і з боку Бессарабської площі, і з'єдналися на Майдані Незалежності.

У розгортанні прапора взяли участь близько 700 осіб.

Крім того, представник Книги рекордів України повідомив, що прапор, розгорнутий скарбниками в центрі Києва, зафіксований як рекорд України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що киян та всіх українців привіт із Днем Соборності України мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: 44.ua