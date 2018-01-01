На Хрещатику розгорнули гігантський прапор України
- Сьогодні, 16:29
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фото:44.ua
День Соборності України у Києві
На Хрещатику до Дня Соборності розгорнули гігантський державний прапор
Довжина прапора склала понад один кілометр. Працівники казначейства розгортали прапор по тротуарній частині з двох сторін вулиці Хрещатик - з Європейської площі і з боку Бессарабської площі, і з'єдналися на Майдані Незалежності.
У розгортанні прапора взяли участь близько 700 осіб.
Крім того, представник Книги рекордів України повідомив, що прапор, розгорнутий скарбниками в центрі Києва, зафіксований як рекорд України.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що киян та всіх українців привіт із Днем Соборності України мер Києва Віталій Кличко.
Джерело: 44.ua