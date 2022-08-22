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Брав задаток і зникав: поліція викрила квартирного афериста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Брав задаток і зникав: поліція викрила квартирного афериста
Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі
Нацполіція

Підозрюваний розміщував оголошення на одній із популярних торговельних платформ

У Броварах на Київщині викрили та затримали шахрая, який брав задаток за оренду квартир та зникав. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

«Шахрай розміщував оголошення на одній із популярних торговельних платформ, брав завдаток за оренду і переставав виходити на зв’язок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисником виявився 34-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Відомо, що за спиною в лиходія ще декілька аналогічних епізодів. Нині зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

«Прикро, що нині під час воєнного стану знаходяться ті, хто продовжує наживатись на потребах громадян. Якщо ви теж стали жертвою шахрайських дій, звертайтесь до поліції на спецлінію «102», – додав Нєбитов.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці викрили пенсіонерку, котра зуміла провернути зухвалу шахрайську схему. Жінка орендувала квартиру у столиці і, видаючи себе за законну власницю, продала її.


 

Теги: оренда поліція Київщина

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