СБУ викрила у Києві підпільний серверний центр рашистів (фото)

Зловмисники зламували комп’ютери, крали паролі і здійснювали DDoS-атак

Служба безпеки України викрила у Києві серверний центр російських хакерів, який вони використовували для кібератак. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Зловмисники «здавали у віртуальну оренду» понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади. Ділки обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України» , – йдеться в повідомленні.

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У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:

комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;

серверне обладнання.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.