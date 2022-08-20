Командир роти тероборони Києва продавав зброю (фото)

Підозрюваний незаконно продав три автомати Калашнікова та два вибухові пристрої

Тероборонівець постане перед судом за незаконний збут зброї

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду справу стосовно командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який незаконно продавав вогнепальну зброю та вибухові пристрої. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що командир роти добровольчого формування ТРО Києва незаконно продав три автомати Калашнікова та два вибухові пристрої.

До оборудок зі зброєю чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців на зброю та виконував роль посередника. Отримані кошти спільники ділили між собою у відсотковому співвідношенні в залежності від ролі, яку кожен відігравав у їхній схемі.

Зловмисників затримано «на гарячому» під час продажу вогнепальної зброї, за яку вони вторгували $4,3 тис.

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Колишній тероборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що в ході спецоперації Служба безпеки України виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва.