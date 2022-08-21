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77-річна пенсіонерка орендувала квартиру у столиці і... продала її

Надія Карбунар
glavcom.ua
77-річна пенсіонерка орендувала квартиру у столиці і... продала її
Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: kyiv.npu.gov.ua

Літній шахрайці загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років

Столичні правоохоронці викрили пенсіонерку, котра зуміла провернути зухвалу шахрайську схему. Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичної поліції Вадим Коломієць, 77-річна мешканка Житомирської області орендувала у столиці квартиру.

«Під час проживання в оселі жінка отримала доступ до оригіналів правовстановлюючих документів, зняла їх копії, після чого, виготовила нові з підробленими даними на своє ім’я. В подальшому пенсіонерка, видаючи себе за законну власницю, знайшла добросовісних клієнтів, які виявили бажання придбати майно. У ході укладання договору купівлі-продажу фігурантка пред’явила нотаріусу та потенційним покупцям підроблені документи: паспорт іншої громадянки України, свідоцтво про право на спадщину та витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі. Уклавши договір з клієнтами шляхом обману, жінка таким чином заволоділа 1,5 мільйонами гривень».

На афері із квартирою жінка заробила 1,5 мільйона гривень
На афері із квартирою жінка заробила 1,5 мільйона гривень
фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків у Києві та Житомирській області, у тому числі і за місцем мешкання порушниці. У результаті вилучено підроблені документи, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

Також поліцейські встановлюють організатора злочинної схеми.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду справу стосовно командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який незаконно продавав вогнепальну зброю та вибухові пристрої. 

Раніше повідомлялося, що в ході спецоперації Служба безпеки України виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва.

 

Теги: Київ шахрайство нерухомість квартира

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