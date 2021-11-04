Британський турист тиждень блукав Києвом без їжі та грошей (фото)

Столичний поліцейський знайшов родичів іноземця та зв’язався зі співробітниками Посольства Великої Британії та Північної Ірландії

У Києві поліцейський прийшов на допомогу громадянину Великої Британії, який приїхав на екскурсію до Києва, але залишився без документів і грошей та тиждень нічого не їв. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, наприкінці вересня до Голосіївського управління поліції прийшов чоловік похилого віку та попросив допомоги. У цей день на добовому чергуванні перебував старший інспектор чергової частини Петро Марків, який перейнявся долею чоловіка та почав з’ясовувати обставини ситуації.

Чоловік виявився громадянином Великої Британії, він не володів українською мовою, був схожий на безпритульного та скаржився на погане самопочуття.

«Іноземець був виснажений і стомлений. Він приїхав на екскурсію до столиці приблизно місяць тому та оселився в одному із готелів. Спілкуючись з ним, я зрозумів, що чоловік має проблеми з пам’яттю, він нічого не їв майже тиждень, загубив документи та гроші», – розповів правоохоронець.

Поліцейський встановив особу чоловіка, зв’язався зі співробітниками Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та з сином пенсіонера.

«Я розповів родичу та працівникам Посольства ситуацію, у якій опинився іноземець. Купив йому їжу, речі першої необхідності, а його син переслав гроші на готель та пообіцяв днями приїхати за батьком», – додав поліцейський.

Співробітники Посольства відновили чоловіку документи та разом із сином він вирушив до своєї країни.

62-річний іноземець подякував поліцейському за допомогу та приділену увагу, а Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії надіслало подяку поліцейському Києва за прояв людяності та співчуття до людини, що опинилася у скрутному становищі.

До слова, 32-річний ізраїльтянин Йосеф Бен-Шимуль, який перебуває в Україні у статусі туриста, звинувачується у побитті пасажирів київського метрополітену.