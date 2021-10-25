  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисника знайшли, проаналізувавши записи з камер відеонагляду - У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)
    Зловмисника знайшли, проаналізувавши записи з камер відеонагляду
    Фото: Нацполіція

    Чоловік пограбував АЗС, із роботи на якій його нещодавно звільнили

    На проспекті Валерія Лобановського в Києві було скоєно розбійний напад на автозаправну станцію. Про це до поліції повідомив співробітник АЗС. На виклик виїхали патрульні, кінолог зі службовим собакою та слідчо-оперативна група.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували злочин, обставини вчинення та напрямок руку нападника після скоєного.

    «Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави», – розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)
    У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)
    У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)

    За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

    Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

    «У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці», – додав Хальзєв.

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)