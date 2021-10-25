У Києві іноземець скоїв розбійний напад на АЗС (фото)

Чоловік пограбував АЗС, із роботи на якій його нещодавно звільнили

На проспекті Валерія Лобановського в Києві було скоєно розбійний напад на автозаправну станцію. Про це до поліції повідомив співробітник АЗС. На виклик виїхали патрульні, кінолог зі службовим собакою та слідчо-оперативна група.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували злочин, обставини вчинення та напрямок руку нападника після скоєного.

«Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави», – розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці», – додав Хальзєв.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.