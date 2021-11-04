Туристу з Ізраїлю загрожує 7 років тюрми за бійку в київському метро

Ізраїльтянин стверджує, що став жертвою нападу в київському метро

32-річний ізраїльтянин Йосеф Бен-Шимуль, який перебуває в Україні у статусі туриста, звинувачується у побитті пасажирів київського метрополітену. Інцидент стався у вересні 2021 року. Про це пише ізраїльське видання «Вести».

За версією ізраїльського туриста, конфлікт у поїзді київського метро почався з того, що пасажирка вдарила його, крикнувши Йосефу, що він загороджує їй прохід. У відповідь ізраїльтянин штовхнув жінку. На допомогу їй кинулися кілька пасажирів, які почали бити Бен-Шимуля. Той витяг монтажний пістолет, який використовується для забивання цвяхів, і вибіг із вагона.

Інцидент був знятий камерами спостереження. Правоохоронці затримали Йосефа Бен-Шимуля. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Йому інкримінуються злісне хуліганство та погрози, незаконне носіння зброї та порушення порядку у громадському транспорті. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Бен-Шимуль спочатку вдався до послуг громадської адвокатури, але потім найняв приватного адвоката. На засіданні суду він заявив, що став жертвою нападу. Він також наголосив, що монтажний пістолет був куплений у торговому центрі перед поїздкою в метро.

Бен-Шимуль з подругою в Києві

Українська подруга ізраїльтянина заявила, що Бен-Шимуль не отримує допомоги від посольства Ізраїлю у Києві. За її словами, жоден ізраїльський дипломат не відвідав його у слідчому ізоляторі.