У Києві поліцейські виявили 14 іноземців-нелегалів

Щодо восьми іноземців-порушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження

З метою виявлення іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України, правоохоронці провели відпрацювання у Шевченківському районі столиці. У результаті поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких 14 осіб перевищили терміни законного перебування в Україні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці доставили нелегалів до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київській області.

«Відносно іноземців складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Санкція статті передбачає до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк.

Щодо восьми іноземців-порушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження у визначений законом термін. Покарання для решти фігурантів визначить Державна міграційна служба.

Нагадаємо, в рамках профілактичних заходів «Мігрант» у вересні київські поліцейські перевірили понад тисячу іноземних громадян. Відносно порушників міграційного законодавства України складено адміністративні протоколи, деяким з них на три роки заборонений в`їзд до України.