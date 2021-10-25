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    У Києві поліцейські виявили 14 іноземців-нелегалів

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    Іноземців-порушників правоохоронці виявляють на столичних ринках, будівництві, хостелах - У Києві поліцейські виявили 14 іноземців-нелегалів
    Іноземців-порушників правоохоронці виявляють на столичних ринках, будівництві, хостелах
    Фото: Нацполіція

    Щодо восьми іноземців-порушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження

    З метою виявлення іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України, правоохоронці провели відпрацювання у Шевченківському районі столиці. У результаті поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких 14 осіб перевищили терміни законного перебування в Україні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці доставили нелегалів до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київській області.

    «Відносно іноземців складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Санкція статті передбачає до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк.

    Щодо восьми іноземців-порушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження у визначений законом термін. Покарання для решти фігурантів визначить Державна міграційна служба.

    Нагадаємо, в рамках профілактичних заходів «Мігрант» у вересні київські поліцейські перевірили понад тисячу іноземних громадян. Відносно порушників міграційного законодавства України складено адміністративні протоколи, деяким з них на три роки заборонений в`їзд до України.

    Теги: Національна поліція України Київ мігранти іноземці
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    У Києві поліцейські виявили 14 іноземців-нелегалів