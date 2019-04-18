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    Будинки на двох вулицях на добу залишилися без води (адреси)

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    Будинки на двох вулицях на добу залишилися без води (адреси)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    У четвер, 18 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

    Ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання, зазначили у «Київводоканалі».

    У зв`язку з цим з 09:00 18 квітня до 08:00 19 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Митрополита Василя Липківського, 38, 40;
    • вул. Сурікова, 5, 5-а, 7.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у «Київводоканалі».

    Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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