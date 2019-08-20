Будівельник із Прикарпаття пограбував дитячу лікарню на Оболоні (фото)



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Зловмисником виявився 28-річний мешканець Івано-Франківщини Фото: Нацполіція

Чоловіка з награбованим зупинили охоронці та викликали поліцію

Охоронці дитячої лікарні в Оболонському районі Києва зупинили невідомого, котрий викрав із ординаторської телевізор. Правоохоронці виїхали на місце для документування події, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як з’ясувалося, підозрюваний працював на будівництві поруч із лікувальним закладом. Того дня він був у стані алкогольного сп’яніння, тож на робоче місце його не допустили. Тоді чоловік вирішив перелізти через огорожу, аби потрапити на роботу. Проходячи повз лікарню, він помітив у вікні першого поверху телевізор. Правопорушник розбив вікно, заліз всередину та викрав телевізор.

Працівниця лікарні, яка стала свідком правопорушення, намагалась його зупинити. Однак фігурант, прихопивши вкрадену техніку, вистрибнув у вікно і переліз через огорожу. Там його і зупинили охоронці, які утримували підозрюваного до приїзду поліції.

Зловмисником виявився 28-річний мешканець Івано-Франківщини. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.