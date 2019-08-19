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    Поліція Київщини затримала групу іноземців за зухвалий напад на підприємця (фото)

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    Поліція Київщини затримала групу іноземців за зухвалий напад на підприємця (фото)
    Фото: Нацполіція

    Нападники пограбували будинок підприємця і збиралися вилетіти на батьківщину

    Троє зловмисників у масках увірвалися до одного з будинків садового кооперативу в с. Артемівка Бориспільського району. Там вони напали на господаря, його дружину та зв’язали їх. Потім нападники викрали коштовні вироби, велику суму грошей, заволоділи автомобілем «Лексус» і з награбованим майном поїхали у невідомому напрямку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

    Поліцейські затримали зловмисників під час проведення оперативних заходів на трасі Київ-Бориспіль, по дорозі в аеропорт з валізами, наповненими награбованими грошима та коштовностями.

    Лиходіями виявилися іноземці 33-х, 41-го та 43-річного віку, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. Цього дня вони мали намір відлетіти літаком до себе на батьківщину. 

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    Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.

    Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання працівники поліції виявили та вилучили гранати, пістолети, автомати. Вилучену зброю направлено на відповідні експертизи. 

    Викрадене авто працівники поліції розшукали і повернули власнику. 

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    Поліція Київщини затримала групу іноземців за зухвалий напад на підприємця (фото)
    Поліція Київщини затримала групу іноземців за зухвалий напад на підприємця (фото)
    Поліція Київщини затримала групу іноземців за зухвалий напад на підприємця (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри іноземцям та обрання міри запобіжного заходу. 

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