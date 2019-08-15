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    Завершено слідство щодо банди гастролерів, які чинили пограбування у Києві та Одесі (відео)

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    6 грудня 2018 року зловмисники напали на автомобіль підприємця, який зупинився на перехресті, і викрали рюкзак з 420 тис. грн - Завершено слідство щодо банди гастролерів, які чинили пограбування у Києві та Одесі (відео)
    6 грудня 2018 року зловмисники напали на автомобіль підприємця, який зупинився на перехресті, і викрали рюкзак з 420 тис. грн
    Фото: скріншот відео

    Розбійники вчинили низку зухвалих пограбувань

    За процесуального керівництва прокуратури Києва завершено досудове слідство відносно учасників організованої злочинної групи, які підозрюються у вчиненні ряду зухвалих пограбувань у Києві та Одесі. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Вказану злочинну групу, до складу якої входили раніше судимі громадяни Грузії та України, 1976-го, 1983-го, 1985-го та 1989-го років народження, затримали у грудні минулого року після вчинення чергового нападу на підприємця.

    «Так, 6 грудня 2018 року зловмисники напали на киянина, який перед тим обміняв значну суму коштів в обмінному пункті. Нападники дочекались, коли автомобіль потерпілого зупинився на перехресті, розбили бокове скло, відібрали рюкзак з 420 тис. гривень та втекли», - нагадали в прокуратурі.

    У ході затримання, яке відбулося «по гарячих слідах», підозрювані чинили опір правоохоронцям та погрожували застосувати гранату. Крім того, двоє з нападників, намагаючись втекти на автомобілі, здійснили наїзд на працівника поліції. Поліцейські у відповідь застосувати табельну зброю, внаслідок чого один з підозрюваних отримав вогнепальне поранення.

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    Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів та в автомобілях вилучили гранату Ф-1 із запалом, пістолет Форт-12 із набоями, пістолет Макарова, викрадений у 2017 році в Одесі, велику кількість набоїв, в’язані рукавиці, балаклави, мобільні телефони, 5 комплектів номерних знаків для автомобілів, пристрій для штучного створення радіо та GSM-перешкод та інші речові докази.

    У ході документування злочинної діяльності вказаної ОЗГ установлено, що у період з січня по грудень 2018 року підозрювані вчинили на території Києва та Одеси 2 розбійні напади та 2 пограбування, у ході яких заволоділи коштами потерпілих на загальну суму понад 2,2 млн гривень.

    Під час вчинення злочинів зловмисники використовували засоби маскування облич та зовнішності, а також металеві предмети для розбиття скла в автомобілях та пошкодження покришок коліс.

    Зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб), ч. 5 ст. 186 (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї), ч. 4 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження) КК України та трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Відносно четверного члена групи, який перебуває у розшуку, слідчим суддею надано дозвіл на затримання.

    На даний час слідство у кримінальному провадженні завершено.

    Після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

    За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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