  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чернівцях продавчиня ювелірного магазину поцупила прикрас на мільйон

    • Розсилка
    У Чернівцях продавчиня ювелірного магазину поцупила прикрас на мільйон

    Жінка вкрала товару на суму понад 980 тисяч гривень

    У Чернівцях продавчиня одного з ювелірних магазинів протягом місяця привласнювала ювелірні вироби. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у четвер, 15 серпня, повідомила пресслужба поліції області.

    Поліцейські встановили, що протягом місяця, з 14 липня по 14 серпня, 28-річна продавчиня одного з чернівецьких ювелірних магазинів привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 000 гривен.

    За даним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження. У зловмисниці вилучили речові докази. Проводиться досудове розслідування.

    До слова, напередодні СБУ накрила банду контрабандистів ювелірних виробів з окупованого Криму. Ювелірні вироби реалізовувалися під виглядом товарів, вироблених на материковій частині України, в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків і обов'язкових відрахувань до держбюджету.

    Також раніше на Вінниччині впіймали ватажка банди, яка грабувала ювелірні магазини. До злочинної групи входило п’ятеро осіб. Зловмисники нападали на ювелірні магазини упродовж 2016 – 2018 рр. на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей.

    Читайте також
    пограбування розслідування Чернівці жінка магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ