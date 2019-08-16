У Чернівцях продавчиня ювелірного магазину поцупила прикрас на мільйон



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Жінка вкрала товару на суму понад 980 тисяч гривень

У Чернівцях продавчиня одного з ювелірних магазинів протягом місяця привласнювала ювелірні вироби. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у четвер, 15 серпня, повідомила пресслужба поліції області.

Поліцейські встановили, що протягом місяця, з 14 липня по 14 серпня, 28-річна продавчиня одного з чернівецьких ювелірних магазинів привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 000 гривен.

За даним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження. У зловмисниці вилучили речові докази. Проводиться досудове розслідування.

До слова, напередодні СБУ накрила банду контрабандистів ювелірних виробів з окупованого Криму. Ювелірні вироби реалізовувалися під виглядом товарів, вироблених на материковій частині України, в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків і обов'язкових відрахувань до держбюджету.

Також раніше на Вінниччині впіймали ватажка банди, яка грабувала ювелірні магазини. До злочинної групи входило п’ятеро осіб. Зловмисники нападали на ювелірні магазини упродовж 2016 – 2018 рр. на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей.