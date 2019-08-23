Бульвар Лесі Українки відремонтують за 14 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні роботи мають бути проведені до кінця 2019 року

Комунальна корпорація «Київавтодор» уклала договір з ТОВ «Бітунова Україна» на проведення поточного ремонту бульвару Лесі Українки.

Вартість угоди склала 14,15 млн гривень.

Згідно з угодою, до кінця 2019 року підрядник повинен виконати ямковий ремонт, а на деяких ділянках дороги зняти старе покриття і влаштувати нове. Також йому необхідно буде відремонтувати зливоприймачі та оглядові колодязі, покрити дорогу спеціальною емульсійно-мінеральною сумішшю і нанести дорожню розмітку.

При цьому підрядник повинен гарантувати якість люків і чавунних зливоприймальних решіток протягом 10 років, опорних бетонних плит під люки - протягом 10 років, тонкошарового покриття - протягом 3 років і дорожньої розмітки – одного року.

ТОВ «Бітунова Україна» - спільне українсько-австрійське підприємство з іноземними інвестиціями.

Нагадаємо, «Київавтодор» розпочав ремонт комплексу шляхопроводів на вул. Богатирській з 27 червня.

Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонових будов.

З 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття.

Джерело: КиевVласть