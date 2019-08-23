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    Бульвар Лесі Українки відремонтують за 14 млн грн

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    Бульвар Лесі Українки відремонтують за 14 млн грн

    Ремонтні роботи мають бути проведені до кінця 2019 року

    Комунальна корпорація «Київавтодор» уклала договір з ТОВ «Бітунова Україна» на проведення поточного ремонту бульвару Лесі Українки.

    Вартість угоди склала 14,15 млн гривень.

    Згідно з угодою, до кінця 2019 року підрядник повинен виконати ямковий ремонт, а на деяких ділянках дороги зняти старе покриття і влаштувати нове. Також йому необхідно буде відремонтувати зливоприймачі та оглядові колодязі, покрити дорогу спеціальною емульсійно-мінеральною сумішшю і нанести дорожню розмітку.

    При цьому підрядник повинен гарантувати якість люків і чавунних зливоприймальних решіток протягом 10 років, опорних бетонних плит під люки - протягом 10 років, тонкошарового покриття - протягом 3 років і дорожньої розмітки – одного року.

    ТОВ «Бітунова Україна» -  спільне українсько-австрійське підприємство з іноземними інвестиціями.

    Нагадаємо, «Київавтодор» розпочав ремонт комплексу шляхопроводів на вул. Богатирській з 27 червня.

    Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонових будов.

    З 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. 

    Джерело: КиевVласть

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