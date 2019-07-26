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    Шляхопровід на перетині з проспектом Бандери закривають на ремонт

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    З 27 червня буде організовано двосторонній рух по шляхопроводах у напрямку виїзду з міста - Шляхопровід на перетині з проспектом Бандери закривають на ремонт
    З 27 червня буде організовано двосторонній рух по шляхопроводах у напрямку виїзду з міста

    З 27 липня обмежать рух на шляхопроводах на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським і просп. Бандери

    Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочинає ремонт комплексу шляхопроводів (4 споруди) на вул. Богатирській (перетин з просп. Оболонським і просп. Бандери). Про це повідомляє пресслужба автодорівців.

    «Роботи почнемо у ніч проти суботи. Тож, з 27 червня буде організовано двосторонній рух по шляхопроводах у напрямку виїзду з міста. А сусідні споруди (з вул. Богатирської на з'їзд до Північного мосту) закриємо для проїзду», - йдеться в повідомленні.

    Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонових будов.

    «Перші відремонтовані споруди плануємо відкрити до кінця цього року. А з весни 2020-го розпочати роботи на сусідньому боці», - зазначили у «Київавтодорі».

    Капітальний ремонт проводиться одночасно з оновленням проспекту Бандери, щоб не обмежувати рух двічі.

    Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. 

    З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту Бандери. Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт.

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