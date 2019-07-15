Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)



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Роботи ведуться на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською Фото: Київавтодор

Одразу ж після перекриття дороги почали знімати асфальт

З 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Наразі роботи ведуться на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту.

Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт, зазначили в «Київавтодорі».

Під час робіт на магістралі буде замінено піщано-щебеневу подушку, бордюри, покриття проїжджої частини і тротуарів. «А ще на проспекті з’явиться велодоріжка, енергоощадне освітлення і сучасне бар'єрне огородження», - розповіли автодорівці.

Як повідомлялося, з 12 липня у Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено рух у зв'язку з ремонтом транспортного вузла. Ремонт триватиме з 12 до 25 липня.