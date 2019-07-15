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    Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)

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    Роботи ведуться на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською&nbsp; - Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)
    Роботи ведуться на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською 
    Фото: Київавтодор

    Одразу ж після перекриття дороги почали знімати асфальт

    З 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Наразі роботи ведуться на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

    З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту.

    Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт, зазначили в «Київавтодорі».

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    Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)
    Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)
    Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)
    Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)
    Розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери: робота вже кипить (фото, відео)

    Під час робіт на магістралі буде замінено піщано-щебеневу подушку, бордюри, покриття проїжджої частини і тротуарів. «А ще на проспекті з’явиться велодоріжка, енергоощадне освітлення і сучасне бар'єрне огородження», - розповіли автодорівці.

    Як повідомлялося, з 12 липня у Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено рух у зв'язку з ремонтом транспортного вузла. Ремонт триватиме з 12 до 25 липня.

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