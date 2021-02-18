Центральні станції київського метро відкрили після «замінування»

На час перевірки станція «Майдан Незалежності» була закрита на вхід

Вибухонебезпечних предметів на станціях підземки не виявлено

Станції метро «Палац спорту» та «Майдан Незалежності» та пересадки перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Усі станції та пересадочні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!» – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 лютого, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

Повідомлення про події належним чином зареєстровані у територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде надана правова кваліфікація.

Також столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».