У Києві масове замінування об’єктів: вибухівку шукають у метро і школах

Правоохоронці евакуювали громадян та забезпечують охорону місць події

Сьогодні, 18 лютого, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Станції «Палац спорту» і «Майдан Незалежності», а також пересадочні вузли зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – інформують у столичному метрополітені.

Правоохоронці евакуювали громадян та забезпечують охорону місць події.

На локаціях працюють поліцейські та фахівці, які перевіряють будівлі та прилеглі території.

Повідомлення про події належним чином зареєстровані у територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».

Нещодавно столична поліція затримала 29-річного уродженця Донецької області, який повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу.

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.