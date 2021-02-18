  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві масове замінування об’єктів: вибухівку шукають у метро і школах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці працюють вибухотехніки - У Києві масове замінування об’єктів: вибухівку шукають у метро і школах
    На місці працюють вибухотехніки
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці евакуювали громадян та забезпечують охорону місць події

    Сьогодні, 18 лютого, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Станції «Палац спорту» і «Майдан Незалежності», а також пересадочні вузли зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – інформують у столичному метрополітені.

    Правоохоронці евакуювали громадян та забезпечують охорону місць події.

    На локаціях працюють поліцейські та фахівці, які перевіряють будівлі та прилеглі території.

    Повідомлення про події належним чином зареєстровані у територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде надана правова кваліфікація.

    Як повідомлялося, столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».

    Нещодавно столична поліція затримала 29-річного уродженця Донецької області, який повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу.

    Служба безпеки України затримала у Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

    Теги: Національна поліція України Київ метро школа замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies