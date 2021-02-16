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    На вході в київське метро правоохоронці шукали вибухівку (фото)

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    На місці поацювали вибухотехніки - На вході в київське метро правоохоронці шукали вибухівку (фото)
    На місці поацювали вибухотехніки
    Фото: Обозреватель

    Вибухотехніки перевіряли урну на вході в метро на наявність вибухонебезпечних предметів

    У понеділок, 15 лютого, ввечері було перекрито один із входів на станцію метро «Кловська». Правоохоронці шукали вибухівку.

    Про це повідомляє «Обозреватель».

    На місці працювала вибухотехнічна служба. Правоохоронці перевіряли урну для сміття.

    Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

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    На вході в київське метро правоохоронці шукали вибухівку (фото)
    На вході в київське метро правоохоронці шукали вибухівку (фото)
    На вході в київське метро правоохоронці шукали вибухівку (фото)

    Нагадаємо, що 21 липня 2020 року столичні вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський» біля станції метро.

    Нещодавно столичні правоохоронці викрили зловмисника, який неодноразово повідомляв про нібито замінування станцій київського метро та торгово-розважальних центрів міста. Після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин.

    Теги: Національна поліція України Київ метро замінування
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