Через аномальну травневу спеку вулиці Києва вже поливають водою (фото)

На вулицях столиці працюють поливальні машини

У п’ятницю, 4 травня, вранці в Києві помітили техніку, яка поливає вулиці міста водою через аномальну травневу спеку. Поливальні машини було помічено на Мінські, повідомляють Українські Новини. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря,



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Фото: Українські новини Поливальна машина на вулиці Києва

На вулицях столиці працюють поливальні машини

У п’ятницю, 4 травня, вранці в Києві помітили техніку, яка поливає вулиці міста водою через аномальну травневу спеку.

Поливальні машини було помічено на Мінські, повідомляють Українські Новини.

Нагадаємо, 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року.

А в четвер, 3 травня, у Києві було зафіксовано новий рекорд, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року.

Ніч на 4 травня виявилась найтеплішою з 1881 року у столиці. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,3°С, що на 0,8°С тепліше, ніж це було у 1934 році.

Кліматологи обсерваторії інформують, що за 137 років регулярних метеорологічних спостережень у столиці було 11 років, коли максимальна температура повітря жодного дня не перевищувала 30-градусну відмітку.

«На жаль, глобальне потепління триває і нам потрібно готуватись до спекотного літа», - попереджають в обсерваторії.