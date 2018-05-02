Травень у Києві розпочався з температурних рекордів

Ніч на 2 травня - найтепліша з 1881 року

Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дан спостережень метеостанції. Так, цієї ночі стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення 1977 року. «Зважаючи на високий



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Ніч на 2 травня - найтепліша з 1881 року

Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дан спостережень метеостанції.

Так, цієї ночі стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення 1977 року.

«Зважаючи на високий температурний фон, існує висока ймовірність перевищення сьогодні інших температурних рекордів», - вважають у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як повідомляв «Главком», у квітні цього року у Києві було зафіксовано чотири температурних рекорди.

15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру після полудня піднявся до позначки +24,2°С, що на 0,1°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року.

Крім того, ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +12,8°С, що на 1,0°С вище попереднього рекордного значення далекого 1889 року.

11 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Того дня стовпчик термометру піднявся до позначки +24,4°С, що на 1,7°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1959 року.

26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.