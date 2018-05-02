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    Травень у Києві розпочався з температурних рекордів

    Ніч на 2 травня - найтепліша з 1881 року
    Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дан спостережень метеостанції. Так, цієї ночі стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення 1977 року. «Зважаючи на високий
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    Ніч на 2 травня - найтепліша з 1881 року

    Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дан спостережень метеостанції.

    Так, цієї ночі стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення 1977 року.

    «Зважаючи на високий температурний фон, існує висока ймовірність перевищення сьогодні інших температурних рекордів», - вважають у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

    Як повідомляв «Главком», у квітні цього року у Києві було зафіксовано чотири температурних рекорди.

    15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру після полудня піднявся до позначки +24,2°С, що на 0,1°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року.

    Крім того, ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +12,8°С, що на 1,0°С вище попереднього рекордного значення далекого 1889 року.

    11 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Того дня стовпчик термометру піднявся до позначки +24,4°С, що на 1,7°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1959 року.

    26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року

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