У четвер температура повітря у Києві встановила новий рекорд

Стовпчик термометра у столиці піднявся до +30,2°С, побивши рекорд 1934 року

У четвер, 3 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції. «У



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Стовпчик термометра у столиці піднявся до +30,2°С, побивши рекорд 1934 року

У четвер, 3 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції.

«У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,8°С історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°С», - йдеться в повідомленні.

Ніч на 4 травня виявилась найтеплішою з 1881 року у столиці. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,3°С, що на 0,8°С тепліше, ніж це було у 1934 році.

Кліматологи обсерваторії інформують, що за 137 років регулярних метеорологічних спостережень у столиці було 11 років, коли максимальна температура повітря жодного дня не перевищувала 30-градусну відмітку.

«На жаль, глобальне потепління триває і нам потрібно готуватись до спекотного літа», - попереджають в обсерваторії.

Нагадаємо, 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року.