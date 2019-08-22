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    Через аварії будинки на п’яти вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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    Через аварії будинки на п’яти вулицях Києва залишилися без води (адреси)

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба

    Сьогодні, 22 серпня, станом на 16:30, у зв’язку з аваріями на мережі відсутнє водопостачання на низці вулиць Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Правди, 64А, 64Б, 66, 66А;
    • вул. Гната Юри, 1, 3А;
    • вул. Добросусідська, 13-31;
    • вул. Рибна, 2-15;
    • вул. Червона, 24-46.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні вранці на просп. Правди, 66 у Подільському районі Києва вантажівка провалилася в яму в асфальті.  Близько місяця тому на цьому місці комунальниками велися ремонтні роботи.

    Згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

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