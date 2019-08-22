У Києві вантажівка провалилася під асфальт (фото)
У провалля в асфальті потрапила вантажівка
Фото: Вадим Поплавський, Facebook
Інцидент стався на проспекті Правди
Сьогодні, 22 серпня, вранці на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва вантажівка провалилася у яму в асфальті.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
«Не добрий ранок вийшов для водія цієї вантажівки ГАЗ на проспекті Правди, 66», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що близько місяця тому на цьому місці комунальниками велися ремонтні роботи.
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Нагадаємо, що 15 серпня було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві. У результаті пошкодження стався провал асфальту.