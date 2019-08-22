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    У Києві вантажівка провалилася під асфальт (фото)

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    У провалля в асфальті потрапила вантажівка - У Києві вантажівка провалилася під асфальт (фото)
    У провалля в асфальті потрапила вантажівка
    Фото: Вадим Поплавський, Facebook

    Інцидент стався на проспекті Правди

    Сьогодні, 22 серпня, вранці на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва вантажівка провалилася у яму в асфальті.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Не добрий ранок вийшов для водія цієї вантажівки ГАЗ на проспекті Правди, 66», - йдеться в повідомленні. 

    Зазначається, що близько місяця тому на цьому місці комунальниками велися ремонтні роботи.

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    У Києві вантажівка провалилася під асфальт (фото)
    У Києві вантажівка провалилася під асфальт (фото)
    У Києві вантажівка провалилася під асфальт (фото)

    Нагадаємо, що 15 серпня було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві. У результаті пошкодження стався провал асфальту.

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