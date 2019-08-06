Через аварії на мережі зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)



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Частина Києва залишилася без води

Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

Сьогодні, 6 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Костянтинівська, 51;

вул. М.Котельникова, 5, 7, 12;

вул. Верховинна, 5А, 5Б, 7;

вул. Нововокзальна, 53, 55.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» має намір скоригувати окремі складові тарифів на водопостачання та водовідведення.

5 серпня на мережі холодного водопостачання у Солом’янському районі Києва сталася аварія, у зв'язку з чим майже ціла вулиця залишилися без води.