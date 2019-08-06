  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії на мережі зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)

    • Розсилка
    Частина Києва залишилася без води - Через аварії на мережі зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)
    Частина Києва залишилася без води

    Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

    Сьогодні, 6 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Костянтинівська, 51;
    • вул. М.Котельникова, 5, 7, 12;
    • вул. Верховинна, 5А, 5Б, 7;
    • вул. Нововокзальна, 53, 55.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» має намір скоригувати окремі складові тарифів на водопостачання та водовідведення. 

    5 серпня на мережі холодного водопостачання у Солом’янському районі Києва сталася аварія, у зв'язку з чим майже ціла вулиця залишилися без води.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ