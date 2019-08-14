«Київводоканал» заявив про його дискредитацію з боку Держводагентства



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«Київводоканал» не розуміє, яким чином визначалися відхилення від норм при створенні рейтингу ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів водойм за 2018 рік

«Київводоканал» надав роз’яснення щодо появи в ЗМІ складеного Державним агентством водних ресурсів України рейтингу «ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів», в якому компанія посідає перше місце.

«Київводоканал» для приготування питної води забирає воду з поверхневих джерел, в тому числі з річки Дніпро, де вже міститься велика кількість шкідливих речовин. Більш того, концентрації деяких речовин у річковій води вищі, ніж аналогічні показники очищених стічних вод, що скидаються Бортницькою станцією аерації, споруди якої є застарілими, зношені на 70% і працюють на межі своїх можливостей. Детальну інформацію щодо вмісту шкідливих речовин у річковій воді можна подивитися у таблиці, що наведена нижче», - повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Також зазначається, що «Київводоканал» приймає та очищує стічні води від усіх промислових підприємств та населення.

«Проблемними питаннями щодо очищення стічних вод залишаються неконтрольовані скиди промисловими підприємствами стоків без додержання Правил приймання стічних вод та використання населенням побутової хімії з великою кількістю фосфатів», - вказали у «Київводоканалі».

У компанії не розуміють, яким чином визначалися відхилення від норм при створенні даного рейтингу, адже на сьогодні радянський СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» скасований, а нові Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення та ДСанПіН охорони поверхневих водойм, які визначають гранично допустимі концентрації забруднень у поверхневих водоймах, що використовуються при розробці ГДС на скиди, досі не затверджені Міністерством охорони здоров’я.

«Київводоканал» наголошує, що має соціально активну позицію в напрямку захисту, покращення та збереження екології.

«За останні роки розпочалась та триває масштабна реконструкція очисних споруд Бортницької станції аерації, яка є найбільшою очисною спорудою у Європі, впроваджується технологія очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції, здійснюється постійний жорсткий контроль за дотриманням підприємствами Києва Правил приймання стічних вод. Крім того, «Київводоканал» активно пропагує заборону фосфатів у миючих засобах, добиваючись її прийняття на законодавчому рівні», - підкреслюють у компанії.

«Тому вважаємо, що інформація, оприлюднена Держводагенством, наносить шкоду репутації «Київводоканалу» та безпідставно дискредитує підприємство, одним з головних принципів діяльності якого є захист навколишнього середовища», - заявив «Київводоканал».

Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.