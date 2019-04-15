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    Новини

    Через аварії у Києві немає води у будинках на двох вулицях (адреси)

    • Розсилка
    Через аварії у Києві немає води у будинках на двох вулицях (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У понеділок, 15 квітня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Захарівська, 27;
    • вул. Олександра Пироговського, 16, 16А, 18, 20.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

    Нагадаємо також, що «Київводоканал» проводить планові профілактичні промивки мереж.  

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