Через аварії у Києві немає води у будинках на двох вулицях (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
У понеділок, 15 квітня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Захарівська, 27;
- вул. Олександра Пироговського, 16, 16А, 18, 20.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.
Нагадаємо також, що «Київводоканал» проводить планові профілактичні промивки мереж.