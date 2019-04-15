Через аварії у Києві немає води у будинках на двох вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

У понеділок, 15 квітня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Захарівська, 27;

вул. Олександра Пироговського, 16, 16А, 18, 20.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

Нагадаємо також, що «Київводоканал» проводить планові профілактичні промивки мереж.