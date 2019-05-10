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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)

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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місці пошкоджень

    У п’ятницю, 10 травня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Січових Стрільців, 5, 5А, 5Б, 5В, 7;
    • вул. Братиславська, 32;
    • вул. Генерала Геннадія Воробйова, 4.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. 

    Згідно з цим графіком, сьогодні відсутня вода у будівлях на чотирьох вулицях Києва.

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