Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)
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Ремонтні бригади працюють на місці пошкоджень
У п’ятницю, 10 травня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Січових Стрільців, 5, 5А, 5Б, 5В, 7;
- вул. Братиславська, 32;
- вул. Генерала Геннадія Воробйова, 4.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Згідно з цим графіком, сьогодні відсутня вода у будівлях на чотирьох вулицях Києва.