Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)
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Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 15 травня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Леся Курбаса, 10А;
- вул. Григоровича-Барського, 2, 5;
- вул. Донецька, 53.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, «Київводоканал» поступово відмовляється від використання рідкого хлору у процесі знезараження води і переходить на більш сучасні технології.
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.