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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 15 травня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Леся Курбаса, 10А;
    • вул. Григоровича-Барського, 2, 5;
    • вул. Донецька, 53.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» поступово відмовляється від використання рідкого хлору у процесі знезараження води і переходить на більш сучасні технології.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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