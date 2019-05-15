Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)



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Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 15 травня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Леся Курбаса, 10А;

вул. Григоровича-Барського, 2, 5;

вул. Донецька, 53.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» поступово відмовляється від використання рідкого хлору у процесі знезараження води і переходить на більш сучасні технології.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.